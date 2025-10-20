Путешествия
Самолет с 189 пассажирами развернулся в небе из-за неприятного запаха

Самолет Delta вернулся в аэропорт из-за запаха от испорченного продукта
Алина Черненко

Фото: Jeenah Moon / File Photo / Reuters

Самолет авиакомпании Delta Airlines развернулся в небе из-за неприятного запаха на борту. Об этом сообщает портал KUTV.

Уточняется, что лайнер вылетел из Лос-Анджелеса в Солт-Лейк-Сити, США, 18 октября. На борту было 189 пассажиров, два пилота и четыре бортпроводника.

После того как в салоне почувствовали зловоние, экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. Представители перевозчика сообщили, что источником запаха был испорченный продукт питания, принесенный одним из пассажиров. В Delta Airlines также извинились перед своими клиентами за доставленные им неудобства.

В июле самолет British Airways с сотнями пассажиров экстренно сел в аэропорту Великобритании из-за «запаха ношеных носков» на борту. У людей в салоне началось головокружение.

    Все новости