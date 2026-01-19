Двигатель самолета с 180 пассажирами на борту отказал после громкого хлопка

Двигатель самолета авиакомпании JetBlue отказал после вылета с острова Аруба на юге Карибского моря. Об этом пишет портал News.Az.

Уточняется, что инцидент произошел 18 января на рейсе из Ораньестада в Нью-Йорк. На борту Airbus A321neo было 180 пассажиров и шесть членов экипажа.

Вскоре после взлета экипаж объявил аварийную ситуацию, услышав громкий хлопок, который позже был идентифицирован как отказ правого двигателя. Пилоты начали выполнять круговые маневры для сброса топлива, чтобы уменьшить вес самолета для безопасной посадки.

В итоге лайнер благополучно приземлился в международном аэропорту Форт-Лодердейл-Холливуд, США. На земле его встретили аварийные службы. Борт переместили в зону технического обслуживания для осмотра. О пострадавших не сообщалось.

Ранее двигатель пассажирского самолета United Airlines отказал во время выполнения рейса из США в Японию. Пилоты были вынуждены вернуться в аэропорт вылета.

