Двигатель самолета с 275 пассажирами на борту отказал во время взлета в аэропорту США

Двигатель самолета United Airlines отказал во время рейса из Вашингтона в Токио

Двигатель пассажирского самолета United Airlines перестал работать во время выполнения рейса из США в Японию. Об этом сообщило издание The New York Post.

Инцидент произошел 13 декабря в международном аэропорту имени Даллеса. Вылетевший из Вашингтона в Токио лайнер с 275 пассажирами и 15 членами экипажа на борту был вынужден вернуться на аэродром отправления сразу после взлета из-за отказа двигателя.

Во время маневра часть крышки двигателя сорвалась и загорелась, что привело к лесному пожару рядом с воздушной гаванью. Огонь устранили. Посадка воздушного судна прошла успешно, пострадавших нет. Рейс перенесли на позднее время, а борт отстранили от полетов. На данный момент Федеральное управление гражданской авиации (FAA) проводит расследование инцидента.

Ранее самолет с 177 пассажирами развернулся в небе после взлета из-за неисправности. Инцидент произошел на рейсе из Парижа, Франция, в Миннеаполис, США.