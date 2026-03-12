Реклама

21:46, 12 марта 2026Экономика

На Западе рассказали о росте доходов бюджета России из-за войны в Иране

Reuters: Из-за войны в Иране доходы бюджета России в марте могут вырасти вдвое
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

По итогам марта доходы бюджета России от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) могут вырасти почти в два раза, пишет Reuters, ссылаясь на свои расчеты.

По данным издания, налог принесет около 590 миллиардов рублей при сохранении текущих цен на нефть — это почти вдвое больше, чем 300 миллиардов в феврале и 314 миллиардов в январе.

Как указало издание, цены на нефть выросли из-за войны на Ближнем Востоке: фьючерсы на Brent поднимались выше 119 долларов за баррель, затем опускались ниже 100 долларов, но снова торгуются выше этой отметки из-за атак Ирана на нефтяные и транспортные объекты.

После начала войны цена российской нефти для налогообложения впервые с января 2025 года существенно превысила бюджетный целевой показатель, отметило агентство.

Ранее канал CNBC сообщил, что от конфликта на Ближнем Востоке больше всех выиграет Россия.

