Стюардесса самолета ошиблась в составе блюда и довела пассажирку до анафилактического шока

Пассажирка Singapore Airlines съела пасту и не смогла дышать из-за аллергии

Стюардесса самолета авиакомпании Singapore Airlines ошиблась в составе блюда и довела пассажирку до анафилактического шока. Об этом сообщает PYOK.

По данным издания, инцидент произошел в августе 2025 года, однако лишь сейчас пострадавшая обратилась с жалобой в суд. Тиньян Лоуренс рассказала, что вместе с супругом и ребенком летела с Бали в Сан-Франциско со стыковкой в Сингапуре. В ходе полета им предложили на выбор два блюда — суп том-ям или курица с пастой.

Женщина отказалась от супа, поскольку у нее аллергия на морепродукты, и уточнила, нет ли опасных для нее ингредиентов в пасте. Стюардесса заверила, что в этом блюде морепродуктов нет. Лоуренс начала есть, но вскоре заметила, что не может дышать, а глаза опухли так сильно, что ничего не было видно.

К счастью, у ее супруга оказалось лекарство, которое он оперативно ей вколол. При этом члены экипажа никак не отреагировали на случившееся.

