Аллергия на орехи стала причиной изгнания пары из летевшего в Европу самолета

Daily Record: Молодоженов вынудили покинуть самолет из-за аллергии на орехи
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Creativeart / Freepik

Аллергия на орехи стала причиной изгнания молодой пары из летевшего в Европу самолета. Об этом пишет Daily Record.

Инцидент произошел 25 октября на рейсе нидерландской авиакомпании KLM до Амстердама. 22-летняя Претория Древер планировала празднование 25-летия своего жениха Ронана Келли и их недавней помолвки в поездке. Она заранее уведомила сотрудников авиакомпании об их аллергии на орехи — заполнила онлайн-форму и даже приехала в аэропорт Эдинбурга за два часа, чтобы поговорить с экипажем.

После посадки на борт авиакомпания заявила, что не может отказаться от подачи продуктов, содержащих соответствующий аллерген. В KLM объяснили это тем, что некоторые клиенты отдельно заплатили за то, чтобы им подали некоторые из позиций на рейсе. По словам молодоженов, им предложили рискнуть и полететь, так как на борту имелся препарат экстренной помощи при опасных для жизни аллергиях.

«Однако [он] предназначен только для введения адреналина в ваш организм до приезда скорой помощи, так что это не выход, когда вы в небе», — сказала Древер. По ее словам, таким образом их вынудили покинуть самолет.

Не случившаяся поездка обошлась им в 700 фунтов стерлингов (почти 74 тысячи рублей). Древер отметила, что ни за что больше не воспользуется услугами авиакомпании повторно.

Ранее пассажирка потребовала от авиаперевозчика запретить на борту во время ее полета ряд опасных аллергенов. В их число вошли орехи и авиационное топливо.

