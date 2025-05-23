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19:24, 23 мая 2025Путешествия

Пассажирка потребовала от авиакомпании запретить на борту орехи и авиационное топливо

NYP: Пассажирка потребовала запретить в самолете орехи и авиационное топливо
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Пассажирка потребовала от авиакомпании запретить на борту во время ее полета ряд опасных аллергенов, в том числе авиационное топливо. Об этом сообщает The New York Post (NYP), ссылаясь на фото из соцсети X.

По данным источника, сосед женщины-аллергика в самолете сфотографировал «Список аллергии на полет», который она распечатала и вручила бортпроводникам. В нем фигурировали орехи кешью, одеколоны и духи, лосьоны для тела и даже авиационное топливо. «Представьте, что вы сидите рядом с таким пассажиром», — написал в соцсети X пользователь Серхио Родригес.

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Также требовательная женщина заверила, что может задохнуться из-за кофе. «У меня сильная аллергия на запах кофе, и я была бы признательна, если бы вы воздержались от его варки. Поскольку даже запах может остановить мое дыхание», — написала она.

Вместо обычной чашки путешественница попросила большую бутылку воды. В конце листа она написала: «Спасибо за ваше терпение и понимание в попытках сделать полет как можно более приятным для меня».

Источник уточняет, что в 2024 году журнал Archives of Disease in Childhood опроверг идею того, что аллергены могут вентилировать в воздушных системах самолетов, так как те заменяют воздух в салоне каждые 3-4 минуты и включают фильтры, которые улавливают пыль, микробы и даже пары кофе. Поэтому задохнуться от запахов на борту невозможно.

Ранее пассажирка самолета подумала, что уличила российскую авиакомпанию Smartavia в обмане клиентов и получила шквал хейта в сети от подписчиков. Девушка устроила спор из-за ручной клади и сняла на видео разговор с сотрудницей перевозчика во время регистрации на рейс.

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