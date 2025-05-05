Пассажирка уличила российскую авиакомпанию в обмане и получила шквал хейта в сети

Пассажирка самолета уличила российскую авиакомпанию Smartavia в обмане клиентов и получила шквал хейта в сети от подписчиков. О ситуации она рассказала в публикации на своей странице @oops_ju8 в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка сняла на видео разговор с сотрудницей перевозчика во время регистрации на рейс. Собеседница сообщила ей, что одна ручная кладь — это одна вещь. Стало быть, печенье, рюкзак и пакет считаются за три места ручной клади. При этом на сайте авиакомпании об этом ничего не сказано, заметила автор ролика.

Россиянка пожаловалась, что ее не могли зарегистрировать на рейс в течение 40 минут. Сначала девушку попросили уместить все вещи одновременно в калибратор, затем — положить все в один пакет и снова измерить калибратором. Однако когда пассажирка успешно справилась и с этим, представительница Smartavia вспомнила о правилах: одна вещь — одна ручная кладь. В итоге россиянке пришлось заплатить еще 3,5 тысячи рублей, чтобы попасть на борт.

Пользователи сети раскритиковали автора публикации, заметив, что об этом простом правиле известно всем. «Об этом постоянно предупреждают авиакомпании», «Научитесь читать правила авиакомпании по провозу ручной клади», «Вам сложно сложить все в одну сумку?» — обрушились они с критикой на пассажирку.

Ранее пассажир S7 Airlines по требованию авиакомпании сдал ручную кладь в багаж и опоздал на рейс. Отмечается, что россиянин летел из Москвы в Стамбул, в турецком аэропорту он планировал сделать пересадку на следующий рейс.