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16:35, 12 ноября 2024Путешествия

Россиянин сдал ручную кладь в багаж по требованию авиакомпании и опоздал на рейс

Пассажир S7 сдал ручную кладь багаж по требованию перевозчика и опоздал на рейс
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Пассажир S7 Airlines сдал ручную кладь в багаж по требованию авиакомпании и опоздал на рейс. Об этом пишет Telegram-канал «Пристегните ремни».

Отмечается, что россиянин летел из Москвы в Стамбул, в турецком аэропорту он планировал сделать пересадку на следующий рейс. Мужчина является обладателем статуса Platinum в программе лояльности перевозчика, поэтому его одним из последних подвезли к лайнеру на отдельном транспорте.

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У туриста было место с увеличенным личным пространством у аварийного выхода, поэтому убрать ручную кладь под впереди стоящее кресло не было возможности. Верхние полки тем временем уже были заняты вещами других пассажиров.

Бортпроводники предложили мужчине сдать сумку, где находились ноутбук, iPad и два пауэрбанка, в багаж. По его словам, он объяснил членам экипажа, что специально взял тариф, предполагающий провоз только ручной клади, так как интервал между рейсами довольно небольшой.

Однако уговоры путешественника ни к чему не привели, и ему пришлось согласиться на условия сотрудников перевозчика. По прилете в Стамбул он отправился к ленте получения багажа, но из-за длительного ожидания вещей потерял 30 минут и не успел на следующий вылет.

Мужчина обратился в авиакомпанию с жалобой на низкий уровень сервиса и плохой контроль за количеством ручной клади на регистрации. Он подчеркнул, что перевозчик часто допускает превышение пассажирами нормы провоза ручной клади, из-за чего мест на багажных полках в самолетах не хватает.

Ранее пассажирка авиакомпании EgyptAir получила ожоги на рейсе и захотела отсудить у перевозчика 5 миллионов долларов (490 миллионов рублей). 18 февраля 2024 года 35-летняя жительница Нью-Йорка Эсраа Хезайн летела в Каир, Египет. Когда бортпроводники разносили напитки, самолет попал в зону турбулентности, и женщина облилась чаем.

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