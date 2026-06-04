«Единая Россия» пообещала учесть позицию бизнеса в вопросе уплаты НДС

В «Единой России» поддержали позицию малого бизнеса по НДС

«Единая Россия» считает, что необходимо учесть позицию бизнеса и вернуться к обсуждению вопроса уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) предпринимателями, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Об этом заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, этот вопрос много раз поднимался на встречах кандидатов предварительного голосования с избирателями и стал темой нескольких предложений в Новую народную программу партии.

Как заверил Якушев, в партии убеждены, что налоговые изменения для бизнеса должны вводиться аккуратно и постоянно отслеживаться. На этом «Единая Россия» настаивала при внедрении налоговых новаций, отметил он. Политик также заявил о большом количестве обращений представителей малого и среднего бизнеса (МСП) на эту тему.

«Субъекты малого и среднего бизнеса обозначают важность вопроса, его огромное влияние на развитие этого сектора экономики. Поэтому мы предлагаем пересмотреть подходы к уплате НДС для бизнеса, применяющего упрощенную систему», — резюмировал Якушев.

Ранее «Единая Россия» подготовила поправки в Трудовой кодекс. Они вводят специальный статус стажера, который может быть обозначен в штатном расписании предприятия или организации.