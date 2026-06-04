Google выпустит на волю многомиллионную армию зараженных комаров

Google собрался выпустить в США 64 миллиона зараженных бактериями комаров

Ученые, связанные с американской корпорацией Google, собрались выпустить на волю в США многомиллионную армию зараженных комаров. Об этом сообщает Daily Mail.

В течение двух лет в Калифорнии и Флориде выпустят по 32 миллиона самцов комаров, инфицированных бактериями из рода вольбахий. По замыслу авторов проекта, зараженные самцы будут спариваться с дикими самками. В результате те станут откладывать яйца, неспособные к нормальному развитию. Если все пойдет по плану, это приведет к сокращению популяции комаров, которые переносят болезни, представляющие опасность для людей.

Как пишет Daily Mail, подобный метод борьбы с вредными насекомыми используется уже не первое десятилетие, однако инициатива Google вызвала многочисленные протесты в Америке. В частности член Палаты представителей США от штата Теннесси Тим Берчетт поинтересовался, почему ИТ-компания занимается проектом с насекомыми. Он напомнил, что в США и так было завезено множество инвазивных видов животных и растений, которые должны были принести пользу, но в итоге навредили экосистеме.

Многие американцы также задались вопросом, почему технологический гигант заинтересовался экспериментами с комарами. При этом, по данным Daily Mail, в 2021 году во Флориде, Калифорнии, Техасе и нескольких других штатах уже выпускали выращенных в лабораториях генетически модифицированных комаров для борьбы с переносящими болезни насекомыми.

Новый проект будет осуществлять организация Verily, которая занимается исследованиями биотехнологий и является дочерней компанией холдинга Alphabet, управляющего Google. Целью зараженных насекомых должны стать желтолихорадочные комары, которые переносят вирус Зика, лихорадку денге и ряд других опасных для человека заболеваний.

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