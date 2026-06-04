«Промомед» и ФРП подписали соглашение на ПМЭФ

Генеральный директор компании «Промомед» Александр Ефремов и директор Фонда развития промышленности Роман Петруца на ПМЭФ подписали соглашение о том, что «Промомед» при финансировании ФРП запустит производство препаратов малых серий.

«ФРП профинансировал более 2160 проектов промышленных предприятий почти в 80 регионах России. Клиентами Фонда стали свыше 1560 различных компаний. Мы ценим, когда наши заемщики возвращаются с новыми идеями и планами — это лучшая оценка эффективности наших программ. Один из таких примеров — "Биохимик". Ранее мы поддержали два проекта предприятия на сумму 2,3 млрд рублей. И сейчас предоставляем 940 млн рублей на организацию выпуска новых лекарств по полному циклу — от фармацевтических субстанций до готовых лекарственных препаратов. Общий бюджет проекта составит 1,4 млрд рублей», — рассказал Роман Петруца.

При льготном финансировании ФРП компания «Промомед» инвестирует в реализацию проекта по производству высокотехнологичных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций малых серий. К 2031 году планируемая мощность производства достигнет 47 тысяч упаковок в год.

«Для Мордовии развитие производства высокотехнологичных препаратов — не просто очередная промышленная инициатива, а стратегически важное направление, влияющее на благополучие населения и независимость страны. Локализуя фармпроизводства, республика участвует в создании и внедрении разработок. Реализация таких важных проектов становится возможной благодаря механизмам поддержки ФРП — сегодня они наиболее востребованы предприятиями», — заявил глава Мордовии Артем Здунов.

На стандартных промышленных линиях, даже в среднеразмерных реакторах, производство малых объемов зачастую оказывается технологически трудноисполнимым и экономически нерентабельным, отмечают эксперты отрасли.

«В России по-прежнему остаются незакрытыми потребности пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями. При этом современная медицина все больше смещается в сторону индивидуальной терапии, показавшей свою эффективность в лечении самых разных нозологий. Оба направления объединяет общая технологическая потребность в производстве малых серий лекарственных препаратов. Однако такая промышленная единица в нашей стране практически отсутствовала. В результате пациенты зависят от иностранных производителей, наладивших нишевое производство. В сложившихся геополитических условиях подобная зависимость не всегда может гарантировать стабильность поставок. Более того, иностранные препараты отличаются высокой стоимостью. Перед нами стоит задача обеспечить доступность терапии в самом широком смысле», — отметил основатель, председатель повета директоров «Промомед» Петр Белый.

