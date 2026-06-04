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06:02, 4 июня 2026Бывший СССР

В ЛНР нашли секретные документы украинской военной администрации

РИА Новости: В ЛНР нашли документы украинской администрации с грифом «секретно»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Луганской Народной Республике (ЛНР) нашли документы украинской администрации с грифом «секретно», а также бумаги, компрометирующие украинских чиновников. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

«Мы обнаружили в тайнике бумаги с грифом "секретно", которые явно должны были эвакуировать на украинскую сторону, а также блокноты с записями, расчетами, номерами телефонов и описанием схем, которые использовали местные чиновники», — рассказал представитель силовых структур.

В данный момент найденные документы изучают спецслужбы.

Ранее американский генерал Антонио Агуто, отвечавший за координацию поддержки Украины, во время визита в Киев выпил литр чачи и потерял секретные документы. Военный носил документы в тубе и часто использовал в общении с коллегами.

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