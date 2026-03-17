Американский генерал Агуто в Киеве выпил литр чачи и потерял секретные документы

Американский генерал Антонио Агуто, отвечавший за координацию поддержки Украины, во время визита в Киев выпил литр чачи и потерял секретные документы. Об этом говорится в отчете Управления генерального инспектора Пентагона.

В тексте отчета указано, что Агуто взял с собой на Украину карты под грифом «секретно». Он носил их в тубе и часто использовал в общении с коллегами.

13 мая 2024 года генерал посетил грузинский ресторан в Киеве, где пил алкогольные напитки, в частности, чачу. Сам генерал заявил, что не помнит, сколько выпил в тот вечер, но один из свидетелей отметил, что Агуто выпил две бутылки чачи по 500 миллилитров.

Ночью, после наступления комендантского часа, Агуто в состоянии алкогольного опьянения упал и ударился затылком о стену. На следующее утро у него была назначена встреча с экс-госсекретарем США Энтони Блинкеном. По дороге на встречу американский генерал еще раз упал.

Уезжал из Киева Антонио Агуто на поезде. Он взял с собой все документы, включая секретные карты. Позднее оказалось, что он забыл их в вагоне поезда в Польше. Карты вернули через сутки.

14 мая 2024 года Блинкен в ходе своего визита на Украину посетил киевский бар, где сыграл на гитаре с местной группой. Там же бывший госсекретарь поужинал пиццей вместе с экс-главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.