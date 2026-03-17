11:22, 17 марта 2026Мир

Американский генерал выпил литр чачи в Киеве и потерял секретные документы

Американский генерал Агуто в Киеве выпил литр чачи и потерял секретные документы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Антонио Агуто (в центре). Фото: US Joint Staff via Globallookpress.com

Американский генерал Антонио Агуто, отвечавший за координацию поддержки Украины, во время визита в Киев выпил литр чачи и потерял секретные документы. Об этом говорится в отчете Управления генерального инспектора Пентагона.

В тексте отчета указано, что Агуто взял с собой на Украину карты под грифом «секретно». Он носил их в тубе и часто использовал в общении с коллегами.

13 мая 2024 года генерал посетил грузинский ресторан в Киеве, где пил алкогольные напитки, в частности, чачу. Сам генерал заявил, что не помнит, сколько выпил в тот вечер, но один из свидетелей отметил, что Агуто выпил две бутылки чачи по 500 миллилитров.

Ночью, после наступления комендантского часа, Агуто в состоянии алкогольного опьянения упал и ударился затылком о стену. На следующее утро у него была назначена встреча с экс-госсекретарем США Энтони Блинкеном. По дороге на встречу американский генерал еще раз упал.

Уезжал из Киева Антонио Агуто на поезде. Он взял с собой все документы, включая секретные карты. Позднее оказалось, что он забыл их в вагоне поезда в Польше. Карты вернули через сутки.

14 мая 2024 года Блинкен в ходе своего визита на Украину посетил киевский бар, где сыграл на гитаре с местной группой. Там же бывший госсекретарь поужинал пиццей вместе с экс-главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

    Последние новости

    «Боролись с огнем более 30 часов». В Красном море произошел пожар на американском авианосце. Что известно?

    Московское метро начали готовить к весне

    Культовый актер поблагодарил Бога за непопадание в файлы Эпштейна

    Мировой экономике спрогнозировали проблемы из-за войны в Иране

    Под Москвой ребенку сломали палец в детсаду на занятии по музыке

    Синоптик назвала срок исчезновения снега в Москве

    В Европе обвинили Зеленского в намеренном заятигивании конфликта

    Отец семерых детей в 61 год ушел на СВО в тайне от семьи

    Набор с перекусами для гостей «Оскара» описали фразой «в самолете лучше кормят»

    МИД Молдавии вручил ноту протеста российскому послу

    Все новости
