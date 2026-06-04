ПМЭФ-2026. День второй

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16:44, 4 июня 2026Интернет и СМИ

Вице-премьер России назвал свой топ отечественных сервисов

Вице-премьер Григоренко включил в топ российских сервисов «Макс» и «Госуслуги»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Юрьевич Григоренко в блогерской студии «VK Видео» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) назвал свой топ отечественных сервисов. Подробности раскрыты в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В интервью российской блогерше и телеведущей Иде Галич вице-премьер отметил сильные стороны российской цифровой экосистемы. Он указал, что по мировым меркам Россия является одним из лидеров. «У нас есть свой поисковик — у единиц стран в мире есть поисковики, у нас есть "Госуслуги", у нас есть мессенджер, в конце концов. Здорово, что он у нас есть», — заявил Григоренко, указав, что эти сервисы входят в его личный топ.

Первым в этом рейтинге он назвал национальный мессенджер «Макс», второе место отдал русскоязычной поисковой системе, а третью строчку — порталу.

Ранее китайский IT-эксперт Хэнлун Чжао оценил «Макс». Он отметил, что мессенджер в России претендует на роль WeChat в КНР. При этом, по его словам, в «Максе» регистрация проще, чем в китайском аналоге.

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