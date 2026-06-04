ВТБ запустил новые решения для эквайринга

ВТБ запустил для клиентов МСБ новый POS-терминал с собственным ПО

ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса новую модель POS-терминала и собственное платежное программное обеспечение. Решения поддерживают все технологии оплаты, в том числе технологию «Волна» от НСПК и уже доступны клиентам СМБ. Об этом на ПМЭФ-2026 сообщила старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова.

POS-терминал на базе Android выполнен в инновационном эргономичном дизайне. Устройство поддерживает все доступные виды связи и актуальные сценарии безналичной оплаты. Терминал подходит для разных направлений бизнеса — от кофейни до крупного магазина.

Созданное в рамках Группы ВТБ программное обеспечение прошло сертификацию по требованиям Банка России и НСПК. Новое решение ускоряет внедрение новых технологий и позволяет полностью контролировать безопасность платежей. При этом клиенты могут гибко и оперативно настраивать обслуживание под разные сферы торговли и услуг.

«Платежный рынок — один из самых требовательных и инновационных. Мы стремимся обеспечить наших клиентов современными решениями, которые сочетают актуальные способы оплаты, надежность и возможность адаптации под специфику любого бизнеса, чтобы дать ему стабильный, защищенный и гибкий инструмент приёма платежей. Наши инструменты позволяют обеспечить качественный покупательский опыт и повысить статус бизнеса любого масштаба», — отметила Юлия Копытова.