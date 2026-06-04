ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:03, 4 июня 2026Экономика

ВТБ запустил новые решения для эквайринга

ВТБ запустил для клиентов МСБ новый POS-терминал с собственным ПО
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: пресс-служба ВТБ

ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса новую модель POS-терминала и собственное платежное программное обеспечение. Решения поддерживают все технологии оплаты, в том числе технологию «Волна» от НСПК и уже доступны клиентам СМБ. Об этом на ПМЭФ-2026 сообщила старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова.

POS-терминал на базе Android выполнен в инновационном эргономичном дизайне. Устройство поддерживает все доступные виды связи и актуальные сценарии безналичной оплаты. Терминал подходит для разных направлений бизнеса — от кофейни до крупного магазина.

Созданное в рамках Группы ВТБ программное обеспечение прошло сертификацию по требованиям Банка России и НСПК. Новое решение ускоряет внедрение новых технологий и позволяет полностью контролировать безопасность платежей. При этом клиенты могут гибко и оперативно настраивать обслуживание под разные сферы торговли и услуг.

«Платежный рынок — один из самых требовательных и инновационных. Мы стремимся обеспечить наших клиентов современными решениями, которые сочетают актуальные способы оплаты, надежность и возможность адаптации под специфику любого бизнеса, чтобы дать ему стабильный, защищенный и гибкий инструмент приёма платежей. Наши инструменты позволяют обеспечить качественный покупательский опыт и повысить статус бизнеса любого масштаба», — отметила Юлия Копытова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День второй. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    Россиян по-новому защитят от мошенников при сделках с жильем по «схеме Долиной»

    В Сети оценили образ Татьяны Ким на ПМЭФ

    Захарова отдала журналисту из Германии фотографии убитых ВСУ студентов

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Раскрыт приговор для похитившего более одного миллиарда рублей экс-замглавы «Роснано»

    Президент АвтоВАЗа рассказал о корректировке цен на Lada

    Аршавин ответил бывшему игроку сборной Нидерландов про допинг сборной России на Евро-2008

    Названы три главные составляющие здорового старения

    Россиян по-новому защитят от мошенников при сделках с жильем по «схеме Долиной»

    Гоблин раскрыл преимущества раздельного сна для супругов

    Нашествие комаров в России объяснили

    В России указали на признак ослабления Трампа

    Катание 11-летнего российского школьника с трехлетним братом на питбайке стало трагедией

    Раскрыто неожиданное влияние алкоголя на аппетит

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok