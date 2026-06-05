Американская журналистка объяснила причину разочарования в Трампе

Оуэнс: Перемены в риторике Трампа стали причиной раскола среди его сторонников

Перемены в риторике президента США Дональда Трампа стали причиной раскола среди его сторонников. Такое мнение в беседе с RTVI выразила американская журналистка Кэндис Оэунс.

По ее словам, движение MAGA (Make America Great Again) расколото не из-за войны в Иране, а из-за самого президента и разочарования в нем. Он пытается подтолкнуть движение туда, где его никогда не было, и сплотить вокруг конфликта.

«Мы всегда были против войны. Именно поэтому мы [изначально] за него встали — мы не хотели влезать в новые конфликты. Так что, скорее, это он изменился, а не запросы внутри Республиканской партии», — объяснила Оуэнс.

Журналистка получила известность благодаря активной поддержке Трампа. Сейчас же, по ее словам, президента «не узнать». «Трамп казался возможностью для перемен. В первый срок он по большому счету казался куда более сосредоточенным на американцах и американских проблемах», — отметила Оуэнс.

После начала войны с Ираном журналистка назвала Трампа разочарованием и «геноцидальным маньяком». Тот в ответ охарактеризовал Оуэнс как самого мерзкого человека года.