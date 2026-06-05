Дмитриев объяснил причину создания Западом образа врага из России

Западные политики делают из России врага, чтобы скрыть свои низкие рейтинги. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.
«Почему действительно такая агрессия против России? И во многом это не только связано с факторами сдержать экономический рост, но с тем, что вот политикам, супернепопулярным в Европе, фактически свое полное поражение, — у них рейтинги 19-20 процентов — можно объяснить только за счет внешнего образа врага», — отметил он.
Дмитриев отметил, что европейским политикам нечего будет говорить своему народу после того, как конфликт на Украине завершится.
Ранее председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп заявил, что сотрудничество России и Европейского союза в сфере энергетики не вернется даже после урегулирования конфликта на Украине.