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14:52, 5 июня 2026Мир

Дмитриев объяснил причину создания Западом образа врага из России

Дмитриев: Западные политики делают из России врага, чтобы скрыть свои низкие рейтинги
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Западные политики делают из России врага, чтобы скрыть свои низкие рейтинги. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Почему действительно такая агрессия против России? И во многом это не только связано с факторами сдержать экономический рост, но с тем, что вот политикам, супернепопулярным в Европе, фактически свое полное поражение, — у них рейтинги 19-20 процентов — можно объяснить только за счет внешнего образа врага», — отметил он.

Дмитриев отметил, что европейским политикам нечего будет говорить своему народу после того, как конфликт на Украине завершится.

Ранее председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп заявил, что сотрудничество России и Европейского союза в сфере энергетики не вернется даже после урегулирования конфликта на Украине.

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