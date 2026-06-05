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Бывший СССР
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14:51, 5 июня 2026Бывший СССР

На Украине заявили о новом обмене пленными

На Украине сообщили о новом обмене пленными с Россией
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украина и Россия провели новый обмен пленными. Об этом сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Уточняется, что всего на Украину были возвращены 186 человек. В организации обмена участвовали США и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

«Возвращаются украинцы, воевавшие на донецком, луганском, харьковском, херсонском, запорожском, сумском, киевском, а также на курском направлениях», — уточнили в Координационном штабе.

Минобороны России также сообщило об обмене пленными с Украиной. Отмечалось, что из украинского плена удалось вернуть 185 российских военнослужащих.

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