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14:50, 5 июня 2026АвтоЭксклюзив

Новый люксовый седан назвали инструментом для привлечения китайцев в Россию

Флагманский Hongqi Guoya назвали инструментом для российских компаний, работающих с Китаем
Марина Аверкина
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 3 июня впервые показали флагманский седан Hongqi Guoya. Исполнительный директор марки в России Иван Савельев в беседе с «Лентой.ру» рассказал, кого заинтересует эта модель. Он подчеркнул, что новинка может стать инструментом для привлечения китайских партнеров в Россию.

Он уверен, что модель будет пользоваться спросом как у частных лиц, так и у корпоративных клиентов. «Особый интерес могут проявить компании, которые активно работают с Китаем или имеют там партнеров. Для них Guoya — не просто автомобиль, а рабочий инструмент, который сразу же говорит партнерам: "Мы свои, мы понимаем восточный код"», — сказал Савельев. Он добавил, что частных покупателей новинка может привлечь не только уникальностью, но и определенной коллекционной ценностью.

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В рамках ПМЭФ модель представили в четырехместном исполнении, но заказать ее можно будет и в пятиместном варианте. Длина седана составляет 5353 миллиметра, ширина — 1998 миллиметров, высота — 1511 миллиметров. Автомобиль оснащен адаптивной пневматической подвеской и 20-дюймовыми колесами. Силовая установка — гибридная.

Базовый трехлитровый двигатель развивает 380 лошадиных сил и 570 ньютон-метров крутящего момента. Старшая версия комплектуется четырехлитровым двигателем V8 мощностью 476 лошадиных сил и 680 ньютон-метров. Восьмиступенчатая автоматическая гидромеханическая коробка передач дополнена встроенным электромотором, который выдает 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров.

Ранее стало известно, что глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин приехал на ПМЭФ-2026 за рулем нового грузовика. Речь о модели КАМАЗ-65658 с рефрижераторной установкой и функцией подъемной оси, построенной на шасси поколения К5.

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