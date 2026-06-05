Отставание России от Украины в одном компоненте на фронте признали

Шурыгин: Российские войска отстают от ВСУ на фронте в связи

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил об отставании российских войск от украинских на фронте в одном компоненте — связи. Об этом он высказался в эфире «Царьграда».

По его словам, еще в самом начале специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы (ВС) России столкнулись с тем, что уже к тому моменту у Вооруженных сил Украины (ВСУ) была прекрасно выстроенная связь.

«У нас связи не было от слова совсем, то есть она кое-где была, но в основном это была абсолютно незакрытая связь, особенно внизу, в тактическом звене», — указал Шурыгин, признав, что бойцы часто сами себе покупали рации. В основном это были китайские Baofeng.

Эти рации эксперт назвал средством самоубийства, потому что Украина очень быстро разобралась в их особенностях. «Поскольку она при включении тут же регистрировалась в сети, точка привязки в этом случае составляла несколько метров. И, как говорили, если хочешь самоубиться, включи на фронте "Баофенг" — тебе тут же прилетит», — сообщил Шурыгин.

Ранее, в мае, пленный украинский военнослужащий Валерий Скляренко рассказал, что бойцы ВС России постоянно получают доступ к радиочастотам ВСУ. «[Рации] регулярно перепрошивают, по моему опыту, такое ненадолго. Максимум на несколько дней, и все, они опять прослушиваются. Рации — связь ненадежная. Если хочешь что-то сделать, красиво уйти, то лучше никому и ничего не сообщать», — подчеркнул украинский военный.

