Путин поддержал позицию «Единой России» по НДС

Путин поддержал предложение «Единой России» по УСН для малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин поддержал позицию «Единой России» насчет НДС с использованием упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в официальном канале партии в мессенджере Max.

«Считаю возможным отложить снижение порога. Не буду называть срок — чем дальше, наверное, тем лучше», — заявил глава государства.

Он поручил правительству совместно с депутатами Госдумы заняться внесением всех нужных поправок. Кроме того, политик предложил представителям деловых объединений обсудить льготные условия для малого и среднего бизееса в сферах производства.

Ранее Путин заявил о возвращении экономики страны к ощутимому росту. Он сообщил, что ВВП России вырос в январе-апреле на 0,2 процента.