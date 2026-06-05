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18:06, 5 июня 2026Экономика

Путин предложил отложить снижение порога выручки для применения бизнесом УСН

Путин предложил перенести дальнейшее снижение порога выручки для применения компаниями УСН
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин предложил перенести дальнейшее снижение порога выручки компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН), которые могут не платить НДС. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

С 2026 года порог выручки для применения бизнесом УСН составляет 20 миллионов рублей, напомнил глава государства. Предполагалось, что в следующем году он снизится до 15 миллионов рублей, а в 2027-м — до 10 миллионов рублей, подчеркнул он.

Путин добавил, что данный вопрос обсуждался как с представителями бизнеса, так и с председателем правительства Михаилом Мишустиным. «Хотел бы сказать, что считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога», — заключил президент.

Ранее в Минфине допустили сохранение порога освобождения малого бизнеса от НДС. Такое заявление сделал замминистра финансов Алексей Сазанов.

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