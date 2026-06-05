Путин высказался о своих отношениях с Трампом

Путин рассказал о своем уважительном отношении к Трампу

Президент России Владимир Путин относится к президенту США Дональду Трампу с уважением. Об этом российский лидер заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я отношусь к нему как к коллеге, отношусь с уважением (...) у нас личные отношения, построенные на уважении друг к другу», — рассказал он.

По словам Владимира Путина, он видит, что и у Дональда Трампа уважительное отношение к президенту России.

Владимир Путин также поблагодарил американского лидера за урок, преподанный президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом, по словам президента России, сторонам еще есть над чем работать.

