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18:36, 5 июня 2026Мир

Путин высказался о своих отношениях с Трампом

Путин рассказал о своем уважительном отношении к Трампу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент России Владимир Путин относится к президенту США Дональду Трампу с уважением. Об этом российский лидер заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я отношусь к нему как к коллеге, отношусь с уважением (...) у нас личные отношения, построенные на уважении друг к другу», — рассказал он.

По словам Владимира Путина, он видит, что и у Дональда Трампа уважительное отношение к президенту России.

Владимир Путин также поблагодарил американского лидера за урок, преподанный президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом, по словам президента России, сторонам еще есть над чем работать.

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