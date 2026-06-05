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18:39, 5 июня 2026Силовые структуры

Разобравшийся с долгом россиянин попал под уголовное дело

В Башкирии задержали мужчину, убившего знакомую из-за долга
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

В Башкирии задержали мужчину, расправившегося со знакомой из-за долга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство, совершенное из корыстных побуждений») УК РФ.

По данным следствия, в апреле 2005 года 47-летний мужчина, находясь в Камертау, решил расправиться со своей знакомой, чтобы не возвращать долг в размере 110 тысяч рублей. Он встретился с пострадавшей в безлюдном месте и повалив женщину на землю, нанес ей несколько ударов по голове, а затем лишил возможности дышать с помощью электрического провода. С целью сокрытия преступления мужчина сбросил женское тело в погреб заброшенного гаража. Она была обнаружена в 2007 году.

В ходе расследованию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты СК повторно изучили материалы уголовного дела, также сотрудники уголовного розыска МВД провели дополнительные оперативно-разыскные мероприятия. В результате были получены новые доказательства причастности фигуранта к совершенному преступлению. После этого он был задержан.

По уголовному делу проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с товарищем и совершил суицид.

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