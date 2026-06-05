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18:02, 5 июня 2026Путешествия

Российская авиакомпания запустила очередную распродажу билетов

«Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 10 процентов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Российская авиакомпания «Победа» запустила очередную распродажу билетов со скидками до 10 процентов. Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.

Так, на тариф «Базовый» действует скидка 5 процентов, а на тарифы «Выгодный» и «Максимум» — по 10 процентов по промокоду KALINA. Приобрести билеты по выгодным ценам можно до 23:59 (мск) 7 июня, а улететь по ним — с 5 июня по 24 октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что Турция и Египет стали абсолютными лидерами по популярности у россиян на майских праздниках в 2026 году. Так, на Турцию пришлось 46,5 процента всех зарубежных бронирований.

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