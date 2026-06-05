В Китае рыболовная леска едва не перерезала горло женщине на электровелосипеде

В китайском городе Ханчжоу женщина на электровелосипеде едва не лишилась жизни, когда столкнулась с натянутой рыболовной леской. Об этом сообщает SCMP.

Вечером 23 мая местная жительница по фамилии Ван вместе с подругой пересекала мост Фусин по велосипедной дорожке. Внезапно она наткнулась на невидимое препятствие и ощутила сильное давление в области шеи. Это оказалась рыболовная леска. Женщина успела схватить ее руками, чтобы та не перерезала ей горло. Через несколько секунд леска лопнула сама. Как оказалось, она была натянута между удочкой и перилами моста.

Мост Фусин популярен у рыбаков: в тот вечер Ван насчитала не менее 20 человек, удивших рыбу на велосипедной дорожке. После инцидента у женщины остался след на шее. Она не стала вызывать полицию, но рассказала о произошедшем соцсетях. Местные власти усилили патрулирование моста.

Ранее сообщалось, что в Италии подростка из города Казория, провинция Неаполь, не стало после похода в кафе с друзьями. У 16-летнего Адриано Д’Орси случился тяжелый приступ аллергии после того, как он съел рожок мороженого.