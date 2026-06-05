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19:02, 5 июня 2026Путешествия

Самолет разбился на оживленной дороге курорта Европы и попал на видео

Самолет разбился на оживленной дороге на Тенерифе из-за отказа двигателя
Елизавета Гринберг (редактор)
СюжетАварийная посадка самолета

Самолет разбился на оживленной дороге курорта Европы через несколько мгновений после взлета и попал на видео. Кадры публикует издание The Sun.

Инцидент произошел 4 июня на Тенерифе из-за отказа двигателя борта. Пилот попытался совершить аварийную посадку, но врезался в фонарный столб и деревья, в итоге самолет рухнул на оживленную улицу. Испуганные прохожие бросились врассыпную, чтобы не попасть под лайнер.

После падения самолет загорелся. На место оперативно выдвинулись медики и пожарные. На кадрах видно воздушное судно, лежащее на проезжей части и залитое пеной. Уточняется, что командир корабля и второй пилот не получили травм, но были госпитализированы для предупредительных проверок.

Ранее самолет рухнул на здание ресторана в Бразилии. Инцидент попал на видео.

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