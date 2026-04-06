19:01, 6 апреля 2026Путешествия

Самолет рухнул на здание ресторана в Бразилии и попал на видео

Четыре человека не выжили при падении самолета на ресторан в Бразилии
Елизавета Гринберг (редактор)

Легкомоторный самолет потерял высоту, рухнул на здание ресторана в Бразилии и попал на видео. Кадры публикует издание People.

Трагедия произошла 3 апреля в штате Риу-Гранде-ду-Сул. По данным бразильских СМИ, самолет упал на здание ресторана Dom Inacio вскоре после вылета из аэропорта Капа-да-Каноа в Сан-Паулу. На кадрах видно, как на месте крушения начинается пожар.

Уточняется, что в тот момент заведение было закрыто. На земле никто не пострадал, однако при падении не выжили четыре человека, находившиеся на борту, — ими оказались два пилота и два бизнесмена.

Ранее самолет потерял управление и врезался в дерево в США. Инцидент попал на видео.

