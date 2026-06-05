Столицу Новой Зеландии затопило фекалиями

The Independent: Веллингтон затопило фекалиями из-за перегрузки канализации

Столицу Новой Зеландии Веллингтон затопило сточными водами после мощного шторма, который перегрузил аварийную канализационную систему. Об инциденте пишет газета The Independent.

Находившаяся в критическом состоянии на протяжении нескольких месяцев система не выдержала непогоду. В результате на улицах оказалась вода, загрязненная фекалиями, туалетной бумагой и использованными предметами личной гигиены. Стоки также попали в некоторые дома, нескольким собственникам пришлось провести дезинфекцию. Один из детских садов был закрыт после затопления.

Канализационная система находится в плохом состоянии с февраля, когда крупнейшая очистная станция города вышла из строя после сильных дождей. С тех пор в море ежедневно попадают десятки миллионов литров неочищенных отходов. На фоне инцидента местные жители заявили, что потеряли доверие к коммунальным службам.

Ранее в Самаре жильцы нового ЖК пожаловались на фекальный потоп. Он произошел по вине застройщика.