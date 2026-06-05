В деле о смерти роженицы в российском регионе появились новые подробности

В Новочеркасске правоохранители задержали врача после смерти роженицы

В Новочеркасске правоохранители задержали врача после смерти 27-летней роженицы после родов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине предъявили обвинение по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Подруга роженицы рассказала Telegram-каналу «112», что у пострадавшей была доношенная беременность без осложнений. Проблемы начались после введения эпидуральной анестезии — сначала по телу пошли судороги, потом отказали ноги, а затем девушка впала в кому.

По данным канала, врача зовут Михаил Цебадзе. Именно он вводил анестезию. В открытых источниках сказано, что стаж Цебадзе превышает 36 лет.

Ранее сообщалось, что беременной женщине якобы четыре раза кололи эпидуральную анестезию. После того, как она впала в кому, врачам удалось провести кесарево сечение и спасти ребенка, однако роженицу в тяжелом состоянии госпитализировали в перинатальный центр Ростова. Там ее спасти не удалось. Следователи возбудили дело.