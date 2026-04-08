Смертью роженицы в российском регионе заинтересовались следователи

В Ростовской области следователи возбудили дело по факту смерти роженицы

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело после смерти 27-летней роженицы после родов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также тех, кто допустил эти нарушения, повлекшие трагедию. По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в Новочеркасске. По словам родных, беременной женщине якобы четыре раза кололи эпидуральную анестезию. После первого укола женщина пожаловалась на сильные боли и дрожь в ногах. Уже после третьей процедуры анестезиолог сообщил, что ввел максимально допустимое количество препарата. После четвертого укола у роженицы начались судороги, и связь с ней пропала.

Родственники рассказали, что пострадавшая впала в кому. Врачам удалось провести кесарево сечение и спасти ребенка, однако роженицу в тяжелом состоянии госпитализировали в перинатальный центр Ростова. Там она скончалась.