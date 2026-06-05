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18:11, 5 июня 2026Моя страна

В России установят шестиметровую копию «Родины-матери»

В селе Аскарово в Башкирии установят шестиметровую копию монумента «Родина-мать»
Мария Винар

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В селе Аскарово в Башкирии захотели установить шестиметровую копию монумента «Родина-мать». Об этом сообщил глава Абзелиловского района Айрат Аминев в соцсети «ВКонтакте».

Торжественное открытие состоится у Вечного огня в День России, 12 июня. По словам Аминева, установка памятника посвящена тем, кто не вернулся с боевых действий. «Теперь, когда мы будем приходить к Вечному огню с детьми и внуками, можно будет просто поднять голову и сказать: "Смотри, это наша история. Это наша боль. Это наша гордость". Дети все поймут без лишних слов», — подчеркнул он.

При этом Аминев заявил, что монумент можно будет увидеть издалека. «То, что я увидел сегодня — впечатляет. Монументально, строго, со слезой в бетоне. Сердце замирает», — отметил глава администрации района.

Ранее сообщалось, что в Омске на площади Бухгольца заменят знаменитый шар «Держава», который в 2014 году едва не укатился из города во время урагана.

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