В студии VK Видео раскрыли число запланированных этим летом молодежных мероприятий

Чернышенко: Только этим летом в России пройдет 17 молодежных форумов

Только этим летом в России пройдет 17 молодежных форумов. Об этом в Блогерской студии VK Видео рассказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

В беседе с Александром Цыпкиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он заметил, что в стране организовывают массу мероприятий для молодого поколения. Чернышенко напомнил, что одним из крупнейших будет уральский форум, который состоится уже этой осенью.

«Екатеринбург — отличная площадка. Инфраструктура Уральского федерального университета создавалась в том числе для того, чтобы принимать масштабные международные мероприятия, такие как универсиады, чемпионаты мира», — рассказал зампред правительства страны.

По его словам, организаторы форума получили 100 тысяч заявок из 191 страны, так что им придется выбирать самых активных молодых людей для участия в нем. «И после форума они еще поедут в разные регионы нашей страны», — добавил вице-премьер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также ответил на несколько вопросов в Блогерской студии VK Видео. Так, на вопрос о своих «роскошных усах» он ответил словами «супер-норм».