Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:11, 5 июня 2026Интернет и СМИ

В студии VK Видео раскрыли число запланированных этим летом молодежных мероприятий

Чернышенко: Только этим летом в России пройдет 17 молодежных форумов
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПМЭФ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Только этим летом в России пройдет 17 молодежных форумов. Об этом в Блогерской студии VK Видео рассказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

В беседе с Александром Цыпкиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он заметил, что в стране организовывают массу мероприятий для молодого поколения. Чернышенко напомнил, что одним из крупнейших будет уральский форум, который состоится уже этой осенью.

«Екатеринбург — отличная площадка. Инфраструктура Уральского федерального университета создавалась в том числе для того, чтобы принимать масштабные международные мероприятия, такие как универсиады, чемпионаты мира», — рассказал зампред правительства страны.

По его словам, организаторы форума получили 100 тысяч заявок из 191 страны, так что им придется выбирать самых активных молодых людей для участия в нем. «И после форума они еще поедут в разные регионы нашей страны», — добавил вице-премьер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также ответил на несколько вопросов в Блогерской студии VK Видео. Так, на вопрос о своих «роскошных усах» он ответил словами «супер-норм».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал главную причину нестабильности в мире

    В России решили звонить уставшим водителям

    Раскрыта сеть педофилов из разных регионов России

    Путин заявил о печальном состоянии западных финансов

    Путин высказался о зависимости от иностранных сервисов

    Россиянин несколько лет развращал свою малолетнюю дочь

    Раскрыты подробности о пострадавших моряках при атаке ВСУ на суда в Азовском море

    Путин заявил об уходе мировой торговли от западоцентричности

    На ПМЭФ на сцену с Путиным вышел лидер постсоветской страны

    Путин рассказал о смене технологического лидера в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok