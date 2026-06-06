Швыдкой назвал причину популярности русской культуры

Швыдкой: Русская культура популярна из-за классического искусства

Русская культура остается популярной вопреки ее отмене на Западе из-за высокого уровня классического искусства. Об этом заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью «Ленте.ру» на полях ПМЭФ.

«Я не могу сказать, что мы сильны, скажем, в популярной музыке, в популярном кинематографе, но все, что связано с филармоническим, классическим искусством, я думаю, здесь одна из самых сильных держав в мире. И это, конечно, очень важно», — подчеркнул Швыдкой.

По его словам, речь в этом контексте идет прежде всего о музыкальном искусстве, хореографии и драматическом театре.

Ранее Швыдкой заявил, что Россия открыта для любых международных мероприятий и должна быть представлена на крупнейших музыкальных и хореографических конкурсах, как и на конкурсах, связанных с изобразительным искусством.