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Культура
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16:13, 9 июня 2026КультураЭксклюзив

Швыдкой назвал причину популярности русской культуры

Швыдкой: Русская культура популярна из-за классического искусства
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Русская культура остается популярной вопреки ее отмене на Западе из-за высокого уровня классического искусства. Об этом заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью «Ленте.ру» на полях ПМЭФ.

«Я не могу сказать, что мы сильны, скажем, в популярной музыке, в популярном кинематографе, но все, что связано с филармоническим, классическим искусством, я думаю, здесь одна из самых сильных держав в мире. И это, конечно, очень важно», — подчеркнул Швыдкой.

По его словам, речь в этом контексте идет прежде всего о музыкальном искусстве, хореографии и драматическом театре.

Ранее Швыдкой заявил, что Россия открыта для любых международных мероприятий и должна быть представлена на крупнейших музыкальных и хореографических конкурсах, как и на конкурсах, связанных с изобразительным искусством.

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