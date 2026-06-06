В российском регионе маленький ребенок пропал у реки

В Якутии трехлетний ребенок пропал у реки

В Якутии пропал трехлетний мальчик. Об этом сообщает Baza.

Как стало известно, маленький ребенок находился во дворе частного дома в селе Арылах вместе с родителями. В один момент он остался без присмотра и ушел с участка. Пока все, что удалось найти, — его следы, ведущие к реке Ботуобуя.

Жители села вышли на поиски ребенка. Часть людей отправилась на спасательной лодке по реке.

Ранее сообщалось, что в Обнинске Калужской области третьи сутки ищут 14-летнюю девочку, которая ушла после уроков из школы и пропала. Друзья полагали, что она могла поехать к знакомому, но ее не оказалось и там. Где подросток может быть — родители не знают.