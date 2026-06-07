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13:40, 7 июня 2026Бывший СССР

Партия Пашиняна пригрозила уничтожить существующее более 170 лет русское поселение

Армения хочет выгнать русских староверов-молокан из села Лермонтово для открытия рудника
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Власти Армении хотят выгнать русских староверов-молокан из села Лермонтово для открытия рудника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Фирма "Танд-зут" планирует сделать новое производство на территории старинной общины старообрядцев — они переселились в Лорийскую область Армении еще в 1844 году из Тамбовской и Саратовской губерний. Жители резко против перемен — они объявили бойкот», — отмечается в сообщении.

После к русским староверам пришли сотрудники администрации Лорийской области, а также представители партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они выдвинули местным жителям ультиматум и пригрозили снести поселение. Уточняется, что местные власти запугивают русских жителей, заявляя, что правящая партия победит на парламентских выборах 7 июня и удержит власть.

Ранее лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян проголосовал на парламентских выборах и заявил, что Ереван не должен выбирать между Россией и Западом, а строить внешнюю политику на прагматичном балансе с каждым из центров сил.

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