Автовладельцы пожаловались на ломающую машины дорогу в российском регионе

Автовладельцы пожаловались на трассу с ямами в Приморье

Автовладельцы пожаловались на разбитые машины из-за одной из трасс в Приморском крае, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о дороге из Дальнереченска в Рощино, которая связывает между собой множество поселков. Автовладельцы Приморья рассказывают, что дорожное полотно усеяно ямами, которые невозможно объехать. Некоторым автомобилям пробивает колеса, другие лишаются стойки. На дорогу жалуются уже четыре года.

Ранее в Таганроге сотрудники коммунальной службы решили положить асфальт в лужи. По словам главы российского города Светланы Камбуловой, из-за дождей работы ставят на паузу. Однако на опубликованном видео, которое снял проезжавший мимо автомобилист, можно заметить, как двое мужчин в спецодежде укладывают асфальт на мокрую дорогу.