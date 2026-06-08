Выдача кредитов в России взлетела

Frank RG: В мае выдача розничных кредитов в РФ взлетела в 1,5 раза в годовом выражении

По итогам мая объем выдачи розничных кредитов в России достиг 993,8 миллиарда рублей. Это всего на два процента больше, чем в апреле, но почти в полтора раза выше, чем в тот же период годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Frank RG пишет «Коммерсантъ».

Наиболее высокими темпами росли кредиты наличными. Они прибавили девять процентов к апрелю, дойдя до 480 миллиардов рублей. Такой показатель стал самым высоким с августа 2024 года, а обеспечило его увеличение количества выдач на 13 процентов.

Автокредитование также выросло к апрелю на шесть процентов в денежном (173 миллиарда рублей) и на три процента в количественном (111 тысяч) выражениях.

А вот объем ипотечных кредитов сократился на девять процентов, до 321,6 миллиарда рублей. Число выданных кредитов упало на 12 процентов, до 71,7 тысячи. При этом сокращение коснулось как рыночной, так и льготной ипотеки, на что влияют сохраняющиеся высокие ставки, рост цен и ужесточение условий выдачи займов по «Семейной ипотеке».

Ранее первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин в интервью Reuters рассказал о быстром росте наличных в обращении. В мае их объем достиг 19 триллионов рублей, что на 14,9 процента больше, чем годом ранее. По его словам, к такому результату могли привести как нестабильная работа мобильного интернета, так и увеличение налогов.