Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:24, 8 июня 2026Из жизни

Койоты набросились на 14-летнего мальчика

В Канаде койоты покусали 14-летнего мальчика
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: ROBERT ENRIQUEZ / Shutterstock / Fotodom

14-летний житель Канады пережил нападение койотов в парке Лаланд. Об этом сообщает CTV News.

По словам матери пострадавшего, три койота набросились на него, когда он возвращался домой на велосипеде. Одному из зверей удалось вцепиться ему в ногу. Мальчик бросил в зверей велосипед и шлем, но те не отступили. Сумев вырваться, он добежал до большой камня и залез на него. Койоты не могли добраться до него, но бродили рядом.

Пострадавший рассказал, что один из койотов был довольно крупным — ему по пояс. Выждав несколько минут, подросток попытался спуститься за велосипедом, но звери по-прежнему рычали, выли и лаяли. «Шум был такой, будто их там дюжина», — рассказал он.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

В конце концов мальчик решил сбежать. Он слез с камня, перепрыгнул через ближайший забор и оказался на территории соседней школы. После он позвонил матери и попросил его забрать.

Сейчас пострадавший восстанавливается дома. На его левой ноге остались ссадины и царапины. Ему уже ввели вакцину от бешенства.

Ранее сообщалось, что в городе Карсон, США, четырехлетний мальчик по имени Соломон стал жертвой дикого койота. Зверь оставил ему раны на ноге и туловище, они не представляют угрозу для жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Последствия ударов по стратегическому мосту в Одесской области показали

    Нидерланды решили выйти из программы обучения ВСУ

    Туристка отправилась на музыкальный фестиваль во Францию и бесследно исчезла

    Россиянин без причины избил пенсионерку на глазах у прохожих и попал на видео

    В США призвали устранить Зеленского

    Реку в одном из пушкинских мест залило фекалиями

    Предсказавший трех чемпионов мира подряд математик назвал фаворита турнира-2026

    Врач назвала безопасную для здоровья суточную норму черешни

    Одной из самых развитых экономик мира предсказали падение темпов роста

    Макаревич покинул Израиль после обстрела его дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok