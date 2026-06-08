Койоты набросились на 14-летнего мальчика

В Канаде койоты покусали 14-летнего мальчика

14-летний житель Канады пережил нападение койотов в парке Лаланд. Об этом сообщает CTV News.

По словам матери пострадавшего, три койота набросились на него, когда он возвращался домой на велосипеде. Одному из зверей удалось вцепиться ему в ногу. Мальчик бросил в зверей велосипед и шлем, но те не отступили. Сумев вырваться, он добежал до большой камня и залез на него. Койоты не могли добраться до него, но бродили рядом.

Пострадавший рассказал, что один из койотов был довольно крупным — ему по пояс. Выждав несколько минут, подросток попытался спуститься за велосипедом, но звери по-прежнему рычали, выли и лаяли. «Шум был такой, будто их там дюжина», — рассказал он.

В конце концов мальчик решил сбежать. Он слез с камня, перепрыгнул через ближайший забор и оказался на территории соседней школы. После он позвонил матери и попросил его забрать.

Сейчас пострадавший восстанавливается дома. На его левой ноге остались ссадины и царапины. Ему уже ввели вакцину от бешенства.

Ранее сообщалось, что в городе Карсон, США, четырехлетний мальчик по имени Соломон стал жертвой дикого койота. Зверь оставил ему раны на ноге и туловище, они не представляют угрозу для жизни.

