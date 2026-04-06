Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:04, 6 апреля 2026

Дикий койот напал на четырехлетнего ребенка и попал на видео

Юлия Юткина
В городе Карсон, США, четырехлетний мальчик по имени Соломон стал жертвой дикого койота. Об этом сообщает KTLA.

Мать привезла Соломона к бабушке и дедушке в гости. Пока женщина разгружала автомобиль, мальчик стоял на подъездной дорожке. Неожиданно на него со спины напал койот и повалил на землю. Этот момент попал на видео.

Позже женщина рассказала, что, услышав крик сына, очень испугалась. Заметив хищника, она тут же бросилась к нему, чтобы пнуть. Однако койот успел убежать. Перед этим он покусал Соломона. «Это произошло за долю секунды», — сказала бабушка ребенка, ставшая свидетельницей нападения.

Соломона срочно доставили в больницу. Койот оставил ему раны на ноге и корпусе, они не представляют угрозу для жизни.

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных заявила, что этот же хищник напал на ребенка в Карсоне в феврале 2026 года. Агрессивного койота ищут.

Ранее сообщалось, что в Пакистане шакал забрался в дом и искусал трех человек. Зверь напал на спящих мужа и жену и нанес серьезные травмы их годовалой дочери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Проблемы появились там, где их не было». К чему приведут переговоры США и Ирана и могут ли они стать новой уловкой Трампа?

    Зеленский обратился с предложением к России

    Трамп назвал свой план по Ирану «самым лучшим в мире»

    Трамп рассказал о просьбе от простых иранцев

    В США были застигнуты врасплох поступком Ирана

    Раскрыт лучший вечерний напиток

    Певицу Славу заподозрили в обмане о скандале в Пензе

    Слова Рубио вызвали «траур» в НАТО

    Дикий койот напал на четырехлетнего ребенка и попал на видео

    Стало известно об успехах ВС России в Константиновке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok