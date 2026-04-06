Дикий койот напал на четырехлетнего ребенка и попал на видео

В США дикий койот покусал четырехлетнего мальчика на подъездной дорожке

В городе Карсон, США, четырехлетний мальчик по имени Соломон стал жертвой дикого койота. Об этом сообщает KTLA.

Мать привезла Соломона к бабушке и дедушке в гости. Пока женщина разгружала автомобиль, мальчик стоял на подъездной дорожке. Неожиданно на него со спины напал койот и повалил на землю. Этот момент попал на видео.

Позже женщина рассказала, что, услышав крик сына, очень испугалась. Заметив хищника, она тут же бросилась к нему, чтобы пнуть. Однако койот успел убежать. Перед этим он покусал Соломона. «Это произошло за долю секунды», — сказала бабушка ребенка, ставшая свидетельницей нападения.

Соломона срочно доставили в больницу. Койот оставил ему раны на ноге и корпусе, они не представляют угрозу для жизни.

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных заявила, что этот же хищник напал на ребенка в Карсоне в феврале 2026 года. Агрессивного койота ищут.

