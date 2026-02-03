Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:02, 3 февраля 2026Из жизни

Шакал пролез в дом и искусал годовалого ребенка

В Пакистане шакал забрался в дом и напал на семью из трех человек
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Pascal De Munck / Shutterstock / Fotodom

В Пакистане шакал забрался в дом и искусал трех человек. Об этом сообщает ARY News.

Инцидент произошел в деревне близ Ноориабада, в холмистой местности. Агрессивный зверь напал на спящих мужа и жену и нанес серьезные травмы их годовалой дочери. Когда другие члены семьи подняли тревогу, животное скрылось. Пострадавшие были доставлены в больницу и получили первую дозу вакцины против бешенства. По словам главного районного офицера здравоохранения Пира Гулама Хусейна, состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Это не первый случай нападения диких хищников на людей в регионе. В прошлом году жители деревни Сери постоянно жили в страхе из-за атак леопардов, которые выходили из леса и нападали на скот.

Материалы по теме:
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022

Ранее сообщалось, что власти штата Нью-Джерси, США, предупредили местных жителей об участившихся нападениях койотов. Один из них утащил со двора маленькую домашнюю собаку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рютте заявил о готовности Зеленского заключить сделку с Россией

    Искусственный интеллект создал собственную религию и тайный язык

    Россияне стали «убивать» технику в новых домах

    Российская фигуристка рассказала о сбывшейся в Северной Корее мечте

    Соседи рассказали о сбросившей детей с 16 этажа матери из Ленобласти

    Выяснились подробности о первой модели марки Jeland для России

    Бывшая жена популярного российского юмориста описала развод словами «думала, что сдохну»

    «АвтоВАЗ» начал продажи модернизированной версии седана Lada Vesta

    Перспективы укрепления доллара к рублю оценили

    Концерн Great Wall анонсировал новый роскошный кроссовер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok