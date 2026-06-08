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18:24, 8 июня 2026Бывший СССР

Литва начала военные учения вблизи российских границ

Литва начала учения добровольческих сил вблизи Калининградской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: hurricanehank / Shutterstock / Fotodom

Литва начала учения добровольческих сил вблизи Калининградской области, они пройдут с 8 по 14 июня. Об этом сообщает агентство LRT.

«На территориях Каунасского, Шакяйского, Казлу-Рудского, Мариямпольского, Вилкавишкисского и Пренайского муниципалитетов, находящихся в зоне ответственности 2-го отряда КАСП, солдаты будут тренироваться для ведения боевых действий в реальных условиях», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что учения будут проходить как в дневное, так и ночное время суток. В них примут участие около одной тысячи военных.

Ранее стало известно, что глава МИД Литвы Кястутис Будрис может быть уволен в ближайшем будущем из-за своего высказывания о Калининграде и Белоруссии. Уточнялось, что в последнее время министра раскритиковали за его резкие слова об атаке на Калининград и позицию в отношении Белоруссии.

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