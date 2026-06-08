Назван способ не оставаться без денег за несколько дней до зарплаты

Экономист Беляев призвал в первую очередь откладывать с зарплаты 10 процентов

Если человеку кажется, что его доход не позволяет копить, скорее всего, он просто не умеет планировать свои расходы, убежден кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способ не оставаться без денег за несколько дней до зарплаты.

«Если человек постоянно испытывает нужду, денег не хватает, последнюю неделю-две, три дня никак не может он до зарплаты дотянуть и прибегает то к займам у друзей, то в микрофинансовых организациях, то ли еще где-то, то ли начинает бешено экономить — это значит, он не умеет планировать свои расходы», — поделился экономист.

Чтобы грамотно расходовать средства, нужно научиться планировать расходы, обозначил он.

Планировать — это не значит, что надо быть каким-то там скрягой, отказывать себе во всем. Нужно научиться формировать свой финансовый план, планировать свои расходы, понимать, сколько ты расходуешь в день, когда у тебя есть какие-то увеличенные расходы, их предвидеть, как-то соотносить дни и сроки расходов с днями и сроками доходов, чтобы у тебя разрыва не было Михаил Беляев экономист

Считается, что 10 процентов можно безболезненно откладывать от любого уровня зарплаты, если это не абсолютный физиологический минимум, рассказал эксперт. При этом важно класть эту сумму на отдельный счет сразу же, как только поступает доход, уверен собеседник «Ленты.ру».

«Если ты эти деньги в наличной денежной форме у себя оставишь, они долго не пролежат. И еще момент. Допустим, ты знаешь, что у тебя получка завтра-послезавтра, а какая-то вещь тебе приглянулась сегодня. У тебя денег нету, а ты давай покупать, занимаешь деньги, хотя на самом деле 2-3 дня ждать можно, как правило. Тайминг тоже надо соблюдать», — заключил экономист.

Ранее доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова сообщала, что банковские вклады в настоящее время остаются одним из самых выгодных инструментов для накоплений.

