Россиянам назвали самые выгодные инструменты для накоплений

Аналитик Горбунова: Вклады — один из самых выгодных инструментов для накоплений

В настоящее время банковские вклады остаются одним из самых выгодных инструментов для накоплений. Об этом заявила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова. Ее слова приводит «Прайм».

Этот инструмент можно использовать для долгосрочных накоплений, пояснила она. Рублевые вклады приносят доходность выше инфляции, что делает их выгодными для владельцев.

В качестве других оптимальных вариантов для сохранения сбережений Горбунова назвала вложения в облигации федерального займа (ОФЗ). Инвестиции в корпоративные ценные бумаги также подходят для формирования долгосрочных накоплений, констатировала эксперт.

Покупку же иностранной валюты, добавила она, лучше разбивать на части, чтобы сгладить колебания курса. Несмотря на затяжное укрепление рубля, российская валюта все еще остается волатильной по отношению к доллару, пояснила Горбунова. Приобретать валюту лучше в небольших объемах для конкретных целей вроде поездок за границу во время отпуска, заключила аналитик.