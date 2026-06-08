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Забота о себе
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11:34, 8 июня 2026Забота о себе

Названы усиливающие приступ мигрени продукты

La Nacion: Сосиски и пармезан могут спровоцировать и усилить приступ мигрени
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yta23 / Shutterstock / Fotodom

Врачи из Американского общества по изучению головной боли заявили, что людям с мигренью необходимо изменить рацион. Их рекомендации приводит издание La Nacion.

По словам медиков, приступ мигрени могут спровоцировать или усилить сосиски, ветчина, салями и другие мясные деликатесы. Среди других вредных для людей с этим заболеванием продуктов специалисты назвали выдержанные сыры, такие как пармезан, чеддер, бри, камамбер и гауда.

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Что касается напитков, специалисты посоветовали как можно реже пить красное вино. Причем мигрень в этом случае может появиться не сразу после употребления алкогольного напитка, а на следующий день. В заключение доктора подчеркнули важность выявления таких продуктов-триггеров, поскольку, согласно статистике, до 30 процентов людей с этой патологией заявляют о влиянии рациона на ее течение.

Ранее диетолог Олег Медведев предложил диету для укрепления психического здоровья. С этой целью он призвал употреблять ягоды и чай.

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