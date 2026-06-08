Отец Маска увидел роль Трампа в борьбе с мошенничеством на Украине

Эррол Маск: Украина стала машиной для отмывания денег, а Трамп «ставит всех на свои места»

Украинское государство превратилось в машину, которая заточена на отмывание денежных средств. С таким мнением выступил отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, приводит его слова РИА Новости.

Как подчеркнул он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Украина стала тем местом, где различные отрицательные персонажи из Соединенных Штатов занимаются легализацией незаконно полученных доходов.

Между тем, Маск-старший отметил вклад американского президента Дональда Трампа, который, по его видению, работает над улучшением ситуации и «ставит всех на свои места».

Ранее Эррол Маск заявил, что в США и Европе Украину поддерживают лишь «прогнившие элементы». По его словам, союзники Киева даже не осознают, что они совершают.