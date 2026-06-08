Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:47, 8 июня 2026Мир

Отец Маска увидел роль Трампа в борьбе с мошенничеством на Украине

Эррол Маск: Украина стала машиной для отмывания денег, а Трамп «ставит всех на свои места»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Украинское государство превратилось в машину, которая заточена на отмывание денежных средств. С таким мнением выступил отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, приводит его слова РИА Новости.

Как подчеркнул он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Украина стала тем местом, где различные отрицательные персонажи из Соединенных Штатов занимаются легализацией незаконно полученных доходов.

Между тем, Маск-старший отметил вклад американского президента Дональда Трампа, который, по его видению, работает над улучшением ситуации и «ставит всех на свои места».

Ранее Эррол Маск заявил, что в США и Европе Украину поддерживают лишь «прогнившие элементы». По его словам, союзники Киева даже не осознают, что они совершают.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны предварительные итоги выборов в Армении

    Выдача одного вида кредитов в России заметно упала

    В России снимут фильм по популярному подростковому роману

    Россияне начали переходить на покупки одежды за рубежом

    Украинских военных призвали сдаться в плен ВС РФ с помощью обещаний Зеленского

    Украина подверглась массированному удару

    Россиянка совершила преступление в защиту себя и матери

    Участник поисков загадочно исчезнувших в тайге Усольцевых предрек бессмысленность операции

    Перевалочный комплекс загорелся в российском портовом городе после атаки ВСУ

    Иран пригрозил США ответом за попытку изъять активы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok