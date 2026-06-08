Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:45, 8 июня 2026Экономика

Срок введения сбора с электроники в России перенесли на три месяца

Минфин России сообщил о переносе срока введения технологического сбора на 1 декабря
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Технологический сбор с производителей и импортеров отдельных видов радиоэлектронных устройств будет введен не 1 сентября, а 1 декабря 2026 года. О таких изменениях, подготовленных правительством, сообщает Минфин России.

В ведомстве указывают, что решение о переносе на три месяца связано с предложениями отраслевых объединений. Оно зафиксировано в законопроекте «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ранее о готовящемся переносе рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак. При этом он заверил, что при введении техсбора государство будет действовать точечно, аккуратно и поступательно.

Предполагается, что максимальный размер платежа за одну единицу товара не превысит пяти тысяч рублей. Главным поводом для нового сбора называется поддержка отечественных производителей и создание стимулов для локализации производства. Сам закон о введении техсбора, во многом дублирующий закон об утилизационном сборе для автомобилей, президент России Владимир Путин подписал в ноябре прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа одна из главных причин победы партии Пашиняна

    Полковник назвал цель атаки на поезд «Москва — Симферополь»

    Командир «Айдара» раскрыл сложности у ВСУ

    Стало известно о состоянии упавшего в обморок в матче с Украиной игрока сборной Дании

    Каллас сделала заявление о переговорах с Россией

    Врач раскрыла подводные камни строгого веганства

    Россиян предупредили о летних схемах дачных аферистов

    Россиянка обманом женила на себе бойца СВО и решила отнять «гробовые» у его семьи

    «Короля тараканов» поймали со 100 тысячами тараканов-нелегалов

    Названы особенности ударивших по украинским объектам ФАБ-500

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok