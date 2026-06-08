Срок введения сбора с электроники в России перенесли на три месяца

Минфин России сообщил о переносе срока введения технологического сбора на 1 декабря

Технологический сбор с производителей и импортеров отдельных видов радиоэлектронных устройств будет введен не 1 сентября, а 1 декабря 2026 года. О таких изменениях, подготовленных правительством, сообщает Минфин России.

В ведомстве указывают, что решение о переносе на три месяца связано с предложениями отраслевых объединений. Оно зафиксировано в законопроекте «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ранее о готовящемся переносе рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак. При этом он заверил, что при введении техсбора государство будет действовать точечно, аккуратно и поступательно.

Предполагается, что максимальный размер платежа за одну единицу товара не превысит пяти тысяч рублей. Главным поводом для нового сбора называется поддержка отечественных производителей и создание стимулов для локализации производства. Сам закон о введении техсбора, во многом дублирующий закон об утилизационном сборе для автомобилей, президент России Владимир Путин подписал в ноябре прошлого года.