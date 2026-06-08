Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:52, 8 июня 2026Силовые структуры

Правоохранители отреагировали на атаку ВСУ пассажирского поезда «Москва — Симферополь»

Прокуратура взяла на контроль атаку ВСУ на пассажирский поезд в Крыму
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

Крымский транспортный прокурор координирует деятельность правоохранителей и экстренных оперативных служб на месте происшествия, отметили в прокуратуре.

8 июня дрон ВСУ атаковал пассажирский поезд. В результате помощник машиниста не выжил, а машинист пострадал. Среди пассажиров пострадавших нет, потому что удар пришелся по тепловозу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны предварительные итоги выборов в Армении

    Выдача одного вида кредитов в России заметно упала

    В России снимут фильм по популярному подростковому роману

    Россияне начали переходить на покупки одежды за рубежом

    Украинских военных призвали сдаться в плен ВС РФ с помощью обещаний Зеленского

    Украина подверглась массированному удару

    Россиянка совершила преступление в защиту себя и матери

    Участник поисков загадочно исчезнувших в тайге Усольцевых предрек бессмысленность операции

    Перевалочный комплекс загорелся в российском портовом городе после атаки ВСУ

    Иран пригрозил США ответом за попытку изъять активы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok