Правоохранители отреагировали на атаку ВСУ пассажирского поезда «Москва — Симферополь»

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.
Крымский транспортный прокурор координирует деятельность правоохранителей и экстренных оперативных служб на месте происшествия, отметили в прокуратуре.
8 июня дрон ВСУ атаковал пассажирский поезд. В результате помощник машиниста не выжил, а машинист пострадал. Среди пассажиров пострадавших нет, потому что удар пришелся по тепловозу.