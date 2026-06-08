Правоохранители отреагировали на атаку ВСУ пассажирского поезда «Москва — Симферополь»

Прокуратура взяла на контроль атаку ВСУ на пассажирский поезд в Крыму

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

Крымский транспортный прокурор координирует деятельность правоохранителей и экстренных оперативных служб на месте происшествия, отметили в прокуратуре.

8 июня дрон ВСУ атаковал пассажирский поезд. В результате помощник машиниста не выжил, а машинист пострадал. Среди пассажиров пострадавших нет, потому что удар пришелся по тепловозу.