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Силовые структуры
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17:23, 8 июня 2026Силовые структуры

Раскрыто состояние облитой кислотой бывшим возлюбленным россиянки с зашитым глазом

«78»: В Петербурге девушка с обожженной кислотой головой в больнице чувствует себя неплохо
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pongchart B / Shutterstock / Fotodom

Сестра облитой кислотой бывшим возлюбленным девушки рассказала о ее состоянии. Об этом сообщает «78.ru» в своем Telegram-канале.

По данным канала, сейчас девушка находится в НИИ им. Джанелидзе. У нее диагностирован химический ожог 35 процентов тела. Ее состояние стабильно тяжелое.

По словам сестры пострадавшей, от ее ожогов сейчас отпадают корочки, а глаз с ожогом роговицы прооперировали. «Зашили глаз, пересадили кожу», — сказала она. Девушка отметила, что в целом ее родственница неплохо себя чувствует, но у нее все болит.

О ЧП стало известно 23 мая. Тогда мужчина пришел в квартиру экс-возлюбленной на Железноводской улице и поссорился с ней. Во время конфликта он облил девушку кислотой, порезал ее и выстрелил из сигнального пистолета.

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